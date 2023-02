La diputada de Creemos, Fabiola Guachalla, afirmó este miércoles que si el saliente presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, termina preso como el gobernador Fernando Camacho, aparecerán más líderes de oposición y que no se callarán.

“¿Cuál es el ejemplo que quieren dar? Ya está secuestrado el gobernador Luis Fernando Camacho electo, ahora quieren ver preso a un expresidente cívico preso también, ya lo tuvieron preso en su casa por varios meses y que ahora lo quieren ver encerrado en la cárcel, eso es ejemplificador para el masismo, no tener una voz distinta, eso quieren. No señores, si Calvo va preso, al igual que Camacho, van a aparecer más líderes de oposición, la oposición no se va a callar”, enfatizó .

Ante los casos de persecución política de parte del partido de Gobierno, consideró que la oposición ya se está acostumbrando a este tipo de actitudes de parte del Movimiento Al Socialismo (MAS).