“El MAS debería respetar la estructura, pero los radicales actúan como conservadores, ya que si fueran radicales respetarían que el MAS se basa en una estructura, lo cual ellos no están respetando, ya que hoy están permitiendo que exunionistas (diputado Ányelo Céspedes) que quemaron nuestras casas, sedes de nuestros movimientos indígenas como la Cepes, lancen hoy candidaturas (de Evo Morales) sin consenso de nuestras organizaciones”, observó la legisladora oficialista en contacto con DTV.

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Deysi Choque dijo que no puede ser que las personas que los “patearon” en 2008, en referencia a su colega Ányelo Céspedes, exunionista de Santa Cruz, ahora lancen la candidatura de Evo Morales. La legisladora recordó que la misma debe ser elegida por la dirigencia del partido y cuestionó que se consideren “más masistas” que otros.

Las declaraciones de Choque se produjeron después de que el senador evista Leonardo Loza declaró que los renovadores deberían ser “chicoteados” por “traidores”. Al respecto, ella respondió que no se considera parte de ninguna de las alas —arcistas/renovadores y evistas—, sino una revolucionaria.

También mencionó que defender y apoyar a un Gobierno, por el cual luchó la gente, no debería ser un motivo para que se los critique, ya que los señalamientos deberían ser para los que huyeron.

“Creo que es importante hacer notar que apoyar a Luis Arce no nos hace menos masista ni estar en contra de él los hace más masistas. Me da pena que, por defender a nuestro Gobierno, la estabilidad política y social, nos tengan que catalogar de todo. Quiero decirle a cualquier compañero que habla de blandengue, liwi liwi, que no tienen la capacidad de afrontar una situación complicada, huir y esconderse de los problemas y sabemos quiénes dieron la cara y quiénes huyeron”, agregó.

Sobre el exunionista complemento que no se tiene que olvidar la quema de la sede de los indígenas de los Cepes, en 2008, que ha sido dirigida por el diputado Ángelo Céspedes, quien ahora se considera uno de los “más masistas”.