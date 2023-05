Precisó que entre las denunciadas están las diputadas de Creemos María René Álvarez y Moira Osinaga Rivero, además de la diputada de CC Luisa Nayar.

Paniagua argumentó que ella se defendió ante las agresiones verbales y físicas, y que a consecuencia de los golpes que recibió tiene “lesiones en su cerebro”.

“Las agresiones las he sufrido yo, porque me han atacado entre todas, ellas han sido las que me han empezado primero (a agredir). Cuando hay una falta, pues, hay una reacción y lo que hice fue reaccionar a las faltas que ellas me han agredido verbalmente y físicamente. Estoy ahora con medicamentos y de ida al médico, porque tengo lesiones en mi cerebro, me han arrancado mi cabello, me han golpeado, me han tumbado, vamos asumir lo que corresponde”, expresó.

En los videos que se viralizaron en redes sociales sobre pelea campal de las legisladoras el 23 de mayo, se observa que Paniagua arrebata un cartel a la diputada María René Álvarez, lo rompe y golpea a la opositora, luego las demás intentan detenerla pero ella no deja de propinar golpes hasta que termina en el suelo por el jalón de cabellos que le hace Álvarez.