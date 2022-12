El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce se dirigió este martes al viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, y le dijo que siente vergüenza de él, porque dice ser “evista”, pero por una “pega” ahora “se prostituye” y ataca a Evo Morales.

“Compañero (Gustavo) Torrico, he sentido vergüenza de usted, sabe por qué, porque usted nos ha venido a buscar y qué nos ha dicho: que usted es evista y que no está de acuerdo con muchas cosas de lo que hace Luis Arce Catacora, nos ha buscado, yo me he reunido por ahí, lo he llamado algunas veces y hoy se ha prostituido por una pega”, aseveró el legislador oficialista en conferencia de prensa.

Continuó y le dijo que no es posible que por una “pega”, por ocupar el cargo de viceministro, ahora esté “atacando” a Morales, a quien le costó demasiado construir el “proceso de cambio”.