“Él con lágrimas en los ojos me dijo, lo recuerdo muy bien, que no y que jamás haría eso, y que su objetivo como boliviano era denunciar este hecho de corrupción, le hemos creído, ambos estábamos con lágrimas en los ojos. El pueblo boliviano tiene que saber la verdad: fuimos a reunirnos durante dos horas con la ministra María Nela Prada, por instrucción del hermano Lucho, en la que no se hace nada durante el mes y medio”, indicó Arce.

Como no hubo resultados de la denuncia, es cuando decidió presentar la denuncia penal en la Fiscalía de La Paz. En su criterio, la investigación del caso debe continuar, ya que se comprobó todas las denuncias que presentó, como: el cambio de poder, la compra de factura por un valor de 14 millones a una empresa que ni una carretilla tenía, el retiro del dinero, que apareció ayer en Sucre.

“Acá quiero decirle al ministro (Iván) Lima: usted como alta autoridad del Estado tiene la obligación de luchar contra la corrupción de manera incansable para perseguir a aquellos que se roban la plata del Estado, pero hoy lamentablemente usted no está haciendo ese trabajo (...). La Ley 458 de testigos protegidos, hoy esa ley no sirve, por qué, porque usted exigió que se devele su identidad, amenazó con iniciarle procesos y demandas. La empresa china lo demanda, la Fiscalía lo admite y entiendo, por esa razón, el testigo protegido toma la decisión de salir del país y encuentra la muerte”, reprochó.