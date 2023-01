“En una reunión en Mizque, a la cabeza de Choquehuanca, donde estaban vehículos de lujo y el diputado nacional Jhonny Pardo estaba en Mizque y no se lo invita; al igual que al ejecutivo de la Provincia Mizque, Benito, no se lo invitan, donde planifican para tomar la región del cono sur y fragmentarla. A nadie se invita, ahí notamos de cómo el hermano Choquehuanca promueve y trabaja para dividir a nuestras organizaciones sociales”, continuó.

Mencionó como ejemplo que la dirigente Isabel Domínguez, ejecutiva de las Bartolinas, no es tomada en cuenta para ningún tipo de reunión; tampoco se la toma en cuenta a la presidenta del MAS, Primitiva Guarachi. Algo similar pasa con las autoridades políticas y dirigentes, algo que se reflejó en una reunión que se realizó ayer en Cochabamba.

Dijo que la división se la ejecuta con dos propuestas: “Usted señor dirigente, si se viene con Choquehuanca y su familia va a tener pega; usted señor alcalde, véngase conmigo, va a tener proyecto. Si no se viene con Choquehuanca, no tiene proyecto. Pero lo triste también es que él no defiende a nuestro Gobierno”.

“Hoy hay un ensañamiento contra los líderes que construyeron el proceso, hoy hay una instrucción desde arriba, me imagino desde el hermano Lucho y David de limpiar a todo servidor público que comparta la ideología de Evo Morales; han prohibido que los aportes de los funcionarios lleguen al MAS”, enfatizó.

Incluso observó la presencia de cuatro directores regionales en la población de Raqaypampa, a quienes los señala de ser “seguidores” de Choquehuanca y hasta de hacer el uso de bienes públicos, como vehículos de “lujo” y “gasolina” en reuniones que se hacen en día laboral y para el cual no se hizo ninguna invitación desde las autoridades de esa región.

“¿Qué hacía la directora del Segip en Mizque, la señora Arminda (Machicado)? ¿Qué hacía Celso Chumacero, director regional de Vías Bolivia? Estaba en Raqaypampa. ¿Qué hacía Fanor Alvarado, director del Sedem; el director departamental de Entel, Cabrera? Este grupo de personas son los que responden a David Choquehuanca, a los renovadores que, en vez de prestar un trabajo a Cochabamba, se están prestando en estos actos de división, tengo las fotografías de ayer”, dijo.