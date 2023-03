El diputado evista del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, responsabilizó al ministro de Justicia, Iván Lima, por el accidente de tránsito que sufrió el testigo protegido y que derivó en su muerte. Además, el legislador dijo que la autoridad de Estado debe explicar de dónde hizo aparecer la “coima millonaria” denunciado en el caso de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

“Usted para mí es el autor de ese trágico accidente, como usted indica, porque usted no supo respetar la Ley 458”, apuntó Arce en una entrevista en Que No Me Pierda de la red Uno.

En las últimas horas, el ministro de Justicia informó sobre la muerte del testigo protegido del caso ABC, a causa de un accidente de tránsito en Miami, Estado Unidos (EEUU). Asimismo, la autoridad aseguró que ya apareció la “coima” millonaria de este caso y dio el dato de más de ocho millones de bolivianos. Exigió al legislador Arce explicar estos temas.

El diputado evista aseguró que desconocía de la muerte del testigo protegido y se enteró del lamentable suceso por las declaraciones del ministro. Acotó que lo último que supo de este testigo fue en noviembre de 2022.

“Lo último que supe es que, a través del abogado, me dijeron que para poner en reguardo estaba en Perú, esa es la última información que tengo”, afirmó.