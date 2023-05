“Hoy hemos tomado la decisión de presentar dos denuncias penales contra funcionarios de Segip Cochabamba y en minutos vamos a remitir la documentación para que se dé con los responsables de estos hechos de corrupción. Por tema de responsabilidad, me caracterizo por informar primero a las autoridades, hice llegar esta denuncia a fines de marzo al ministro Eduardo del Castillo, para que tome cartas en el asunto, y no se ha hecho nada y hoy hacemos públicos estos seis hechos de corrupción”, afirmó el legislador evista.

Según el legislador, Machicado realizó, presuntamente, movimientos arbitrarios del personal, no respetó derechos laborales de los trabajadores como de mujeres embarazadas, y de manera ilegal emitió más de 66 memorándums de despido, es más -añadió- se identificó a varios servidores públicos trabajando en la institución sin haber recibido su alta.

“Hay un servidor público que se llama Jairo, este es el mochilero, trabaja en el área de Administración, es el que recauda la plata de los aportes arbitrarios de todo el Segip Cochabamba; al mes, recaudan más de 25.000 bolivianos y aquí la señora Arminda les recuerda en su grupo de WhatsApp que para mañana todos deben cumplir con su responsabilidad de cada mes. La pregunta es ¿dónde va ese dinero?”, expresó Arce.

También sostuvo que al interior del Servicio General de Licencias para Conducir (Segelic), los supervisores de esa institución, en complicidad con las Escuelas de Conducción, supuestamente, vendían certificados de aprobación, cada uno con un costo que va desde los 1.500 hasta los 2.000 mil bolivianos. Es decir que, semanalmente percibían alrededor de 80.000 bolivianos, indicó.

“En el examen práctico falsifican firmas, eso venden las autoescuelas bajo el consentimiento de un supervisor de Segelic; por ejemplo, el que certifica este hecho de corrupción es Gladis Grajeda, ese día encontramos 29 firmas falsas. Hay un funcionario que llama y me dice: en un día yo he recaudado 7.000 bolivianos y de esa cantidad entregué 5.000 y me quedé con 2.000, a la semana lo mínimo que recaudan es 80.000 bolivianos y al mes estamos hablando de Bs 320 mil”, manifestó.