“En junio van a sacar una información muy fuerte, muy grave, para destruir políticamente a Evo Morales y a su entorno. La pregunta es ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando? (...). Autoridades políticas electas que no compartimos con esos principios del Órgano Ejecutivo somos amenazados, perseguidos, amedrentados, hostigados en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar”, expresó el Diputado en una conferencia.

No obstante, no precisó qué información se sacaría contra Morales, pero aseguró que una fuente confiable le advirtió al respecto.

El diputado del ala radical del MAS, Héctor Arce, aseveró que para el mes de junio se gesta un plan de ataque al expresidente y líder del partido azul Evo Morales y a su entorno. El legislador manifestó que las autoridades que no comparten los “principios” del Órgano Ejecutivo son perseguidas y hostigadas.

En opinión de Arce, en la actual coyuntura hay intereses políticos que se ponen por encima, incluso, del derecho a la vida. Asimismo, informó que solicitó al sistema interamericano de derechos humanos que le otorgue garantías para ejercer su trabajo.

“Esperemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie, porque acá no nos sentimos seguros. Yo no tengo miedo a la muerte, tarde o temprano nos va a llegar, a lo que tengo miedo es a la justicia, a esta justicia corrupta, que es manipulada por ministros, ministras, que desde el Ministerio de Justicia manipulan con una llamada telefónica, con instrucciones de cerrar casos, a eso le tenemos miedo, no a la muerte”, dijo.