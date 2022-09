Diputado Arce: Esposas, hermanos y suegros están involucrados en caso coimas de ABC

“El 11 de agosto he hecho conocer a esta autoridad, no voy a decir el nombre, sobre este hecho de corrupción. Esta autoridad me derivó con un miembro del gabinete a quien el 12 de agosto le expliqué en detalle y con fotografías durante una hora sobre toda la corrupción”, rememoró.

No obstante, dijo que pese a que solicitó que se destituya a Nina y se intervenga las nueve regionales de la estatal caminera —trabajo que en su criterio sólo habría tomado 48 horas, ya que al ministerio al que denunció el hecho tiene acceso a las bases de datos— lo único que hicieron fue darle largas.

“Llamé a la semana para ver qué avance tienen y me dijeron que están viendo. Volví a llamar el 29 de agosto con la denuncia en mano de la Fiscalía Departamental y me dijeron que remitieron a transparencia y que ellos están viendo”, señaló Arce.

En ese contexto, mencionó que tiene la información de quienes aparentemente recibieron el dinero de las coimas, pero que no lo puede hacer público, ya que espera el resultado de las investigaciones y porque el caso aún está declarado en reserva.

“Tengo la información de quiénes aparentemente recibieron la coima, pero no lo puedo decir, porque el caso está declarado en reserva. Esta semana saldrá mucha información. Por ejemplo, tengo información que Nina designó a tres miembros de la comisión que son funcionarios de la ABC, lo cual está prohibido por norma”, anticipó.

El diputado Arce anunció que en esta semana se reunirá con el ministro de Justicia, Iván Lima, para mostrarle en detalle toda la información con la que cuenta.