Un par de horas después de haber instalado una “huelga de hambre” en oficinas de la Fiscalía Departamental de La Paz, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Héctor Arce, se marchó del lugar. El legislador desistió del piquete de huelga, luego de reunirse con los fiscales e informarse de que el Órgano Judicial ingresó a vacación judicial.

La mañana de este miércoles, Arce informó que adoptó esa medida de presión ante la supuesta “ineficiencia” que existe en los seis procesos penales que presentó en la Fiscalía y que a la fecha no hay avances.

“El señor Alave tendrá que explicarme qué se hizo sobre estos seis hechos de corrupción y no me voy a mover de acá, (él) tendrá que sacarme directo al hospital o en grúa mientras no tengamos una respuesta positiva”, advirtió al anunciar su medida.