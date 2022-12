“Lamentablemente no hemos tenido respuesta a los seis procesos penales que hemos presentado en el Ministerio Público de La Paz y no hemos visto la celeridad con la cual han realizado la investigación en los casos. No hemos visto la objetividad ni imparcialidad, por esa razón nos declaramos en huelga de hambre”, manifestó el legislador oficialista.

“No quiero pensar que esta oficina es como la Pérez, donde todo tiene un valor y un precio. La primera denuncia que he presentado tiene que ver con el presunto caso de haber montado una oficina fantasma en Cochabamba y a la cabeza de Wilder Quiroz se ha contratado a cuatro funcionarios, que han gastado más de 300 mil bolivianos en un año y actualmente estos funcionarios son premiados, pese a que han cobrado sin trabajar, uno de ellos actualmente es gerente regional de Vías Bolivia”, señaló.

La otra funcionaria es una mujer y que ahora trabaja en la Aduana, pese a haber falsificado su título de profesional. Dijo que son 10 meses de la denuncia penal y a la fecha no hay ningún avance.

El otro caso tiene que ver con las dos denuncias que se hizo contra la directora Angélica Ponce, uno de ellos por haber destituido a una funcionaria en estado de gestación a quien se pagó con recursos del Estado.

Luego está el proceso de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) contra el presidente de la estatal, Henry Nina y su familia, pero el mismo fue rechazado pese a que se tenía el respaldo.

“Tenemos acá de cómo Henry Nina ha comprado maquinaria pesada, con más de 800 mil dólares, se ha presentado los lugares de dónde se ha comprado, él tiene su empresa en los yungas, y con el apoyo de sus hermanas y cuñados que han sido usados como palos blancos, para beneficiarse de contratos”, señaló.

Dijo que tienen una serie de pruebas en contra de Nina por las “coimas” y cuotas que ha recibido, pero la documentación no ha sido valorada.

“El señor Alave tendrá que explicarme qué se hizo sobre estos seis hechos de corrupción y no me voy a mover de acá, tendrá que sacarme directo al hospital o en grúa mientras no tengamos una respuesta positiva, porque nosotros estamos gastando recursos en abogados en trasladas fiscales de La Paz a Cochabamba, pero no hay resultados”, enfatizó Arce.