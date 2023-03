El diputado evista Héctor Arce afirmó que el exvicepresidente Álvaro García Linera “no se define, es tibio y desleal”, y que actualmente no lo reconoce cuando dice que el Movimiento Al Socialismo (MAS) debe volver a la línea, pero con otro candidato con miras a las elecciones 2025, ya sea con un obrero o un indígena, pero no con el expresidente Evo Morales.

El legislador evista comentó que admiraba demasiado al exvicepresidente, porque cuando ejercía su cargo estaba como una “fiera, un tigre” en el proceso, con proyectos de ley y detrás de Evo. “Hoy (es) tibio y en la política no hay tibieza”, manifestó.

Ante la consulta del por qué le dice desleal a García Linera, el diputado Arce respondió que se “perdió” tres años, mientras que él, durante su gestión de alcalde de un municipio de Cochabamba, continuó durante el gobierno de transición, pese a los procesos en su contra.

“Me han iniciado dos procesos penales inventados por (Arturo) Murillo, he tenido que defenderme día a día, en cambio él hoy aparece, según varios analistas, para salvar y darle un empujoncito a Lucho; quiere un presidente indígena, otro igual que Evo, pero no Evo, o sea desleal por un lado, entonces creo que piensa que tiene la absoluta verdad, no es así, no tiene la absoluta verdad, pero sale como un gran salvador”, enfatizó.