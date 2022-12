“Si queremos reflexionar, como han mandado ese comunicado ayer desde el Ministerio de la Presidencia (con las ocho ‘mentiras’ del evismo), reflexione usted, hermano Luis Arce Catacora, presidente, termine bien su gestión hasta 2025, no queremos que nos deje un gobierno derechizado, un gobierno lleno de pititas. No queremos más que a nuestros hermanos que son verdaderos del instrumento político”, declaró el legislador, en conferencia de prensa en Cochabamba.

El diputado del trópico de Cochabamba y miembro del ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Gualberto Arispe le pidió este lunes al presidente Luis Arce que “termine bien” su gestión y no deje un “gobierno derechizado”, ya que él no tiene representatividad de ningún sector social y llego a la Presidencia gracias al jefe de su partido, Evo Morales.

“Si ustedes hablan de reflexión dentro del instrumento político, primero reflexionen ustedes. Cuidado después la historia lo juzgue porque, hermano Luis Arce, usted está gracias al hermano Evo, él lo ha puesto ahí, porque usted no representa, no tiene ningún sector social, no tiene un sindicato, no tiene una federación, no tiene una confederación. Cuidado el día de mañana pase a la historia como un verdadero traidor”, advirtió el diputado del ala evista.

Sobre la ausencia del Presidente y del Vicepresidente del Estado al acto del MAS organizado ayer en Sacaba, Arispe señaló que ese es un acto de “indisciplina”, y que los “radicales” son mayoría dentro de su partido.

“Ayer nos hemos constituido quienes somos denominados el ala radical y los radicales habíamos sido nomás hartos, somos mayoría (...). La ausencia del Presidente y Vicepresidente da mucho que hablar, ha sido una indisciplina orgánica y política, porque la convocatoria ha sido clarísima, lanzó nuestra dirección nacional”, indicó.

El ala evista del MAS se concentró ayer en Sacaba para conmemorar los 17 años del partido oficialista en el poder. Arce y Choquehuanca no participaron del acto, y desde el Ejecutivo se emitió un comunicado en el que se identifican las ocho “mentiras” del evismo contra el Gobierno.