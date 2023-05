“Primero, le digo a Evo Morales que le voy a prestar mis pantalones para que vaya a la fiscalía y presente una demanda penal como lo hace este diputado. El señor Evo Morales, en todas las denuncias públicas que ha hecho, no ha formalizado ninguna, por eso son rechazadas”, agregó.

El diputado agregó que Morales no entrego elementos de prueba en el caso narco audios, y que sólo busca desprestigiar a la gestión de gobierno desde el Chapare.

“El señor Evo Morales no ha querido entregar el celular para que se le haga el desdoblamiento del audio, no entregó, no formalizó, no hay elementos de prueba. Con boca no se formaliza una denuncia penal de lucha contra el narcotráfico, es con hechos, con pruebas y él no mostró ninguna. Es una pena que él busque victimizarse cuando no mostró elementos de prueba, la prensa no lo va a hacer por él, él tiene que formalizar personalmente con memoriales, con abogados y con firmas. Es solamente el plan negro que él ejecuta desde el Chapare para desprestigiar la gestión de gobierno”.