Diputado Cuéllar le pide a Calvo levantar el paro porque “el pueblo cruceño quiere mirar el Mundial”

“Queremos decirle al señor Rómulo Calvo que levante inmediatamente el paro indefinido. Estamos a un mes de la Navidad, necesita Santa Cruz trabajar, hay niños que tienen que hacer tratamientos de cáncer y el pueblo cruceño quiere mirar el Mundial el día domingo. Así que señor Rómulo Calvo, tampoco afecte el Mundial a los cruceños. Ya afectó la economía, ahora no afecte el Mundial”, pidió el diputado masista en conferencia de prensa.

“Queremos decirle a todos los cruceños, la distribución de escaños no le compete al Gobierno nacional, que no se ponga en su pliego petitorio los zapatos y después los calcetines. Aquí se ponen primero los calcetines y después los zapatos. Acá no se puede pedir distribución de escaños sin que se realice primero un censo. Acá, una vez se realice el 23 de marzo del 2024, el gobierno nacional trasladará todos los datos al Tribunal Supremo Electoral para que se haga la distribución de escaños en todo el territorio nacional”, indicó el legislador oficialista.

El presidente Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 4824 para la ejecución del empadronamiento el 23 de marzo de 2024 y con la garantía de que sus resultados se aplicarán ese año para la redistribución de recursos económicos.

El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, aseguró ayer que el Gobierno entregará los datos del Censo de Población y Vivienda hasta diciembre del 2024 para que el Tribunal Supremo Electoral pueda planificar la redistribución de la nueva representación legislativa en los comicios del 2025.