Diputado Cuellar: “Reynaldo Ezequiel es un evista, un cadáver político que no representa al MAS”

“Una persona con sus cinco cabales habla algo coherente, yo creo que este joven debería aterrizar (...) se ha identificado como evista y los evistas en este momento salen a hablar cualquier barrabasada que no tienen credibilidad, porque en este momento son cadáveres políticos que ni siquiera participan en congresos del MAS”, dijo Cuellar a Gigavisión.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuellar, arremetió contra el dirigente del partido oficialista, Reynaldo Ezequiel, tras enterarse de que pretende postular al cargo de presidente del Comité Pro Santa Cruz. Dijo que el dirigente es un “cadáver político” y aseguró que no representa al MAS.

Para el legislador, Ezequiel intenta realizar acciones para llamar la atención de los medios de comunicación, puesto que es una persona a la cual nadie conoce y aseveró que sus declaraciones son personales y no representan al partido político del MAS.

“Lamentablemente cuando no hay propuesta, inteligencia, yo creo que cualquier barrabasada se habla, algunas personas viven porque el aire es gratis y es una pena, nosotros, como diputado, no vamos a responder a una persona que no representa al MAS”, acotó.