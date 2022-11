Diputado Cuéllar: Se terminó el dedazo de 14 años, el Chapare nunca volverá a asumir cargos jerárquicos

Luego de la elección de Jerges Mercado como presidente de la Cámara de Diputados, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Cuéllar manifestó este lunes que se terminó el “dedazo” de 14 años y que legisladores del Chapare, sede del instrumento político, “nunca más volverán a asumir” cargos jerárquicos en la Asamblea Legislativa.

“Queremos decirles a los del ala radical que se terminaron los dedazos de los 14 años, vuelve la democracia después de 14 años. La renovación empieza, una nueva gestión 2022-2023, el Chapare nunca más va a asumir un cargo dentro de estos cargos jerárquicos (de la Asamblea Legislativa”, afirmó Cuéllar, según Gigavisión.

Dijo que el bloque de Evo Morales no volverá a ocupar cargos de relevancia en el Legislativo, porque no quieren opositores que interpelen a ministros “sin ningún argumento” y que no permitirán la intervención de “caprichosos” dentro de la Asamblea.