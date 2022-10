Diputado del MAS acusado de pedir pegas en ministerios: “Y si lo hiciéramos, ¡qué!”

“No señor, no estamos nosotros para buscar pegas”, de esa forma Mendoza negó la acusación. Sin embargo, acotó: “Y si lo hiciéramos, ¡qué!”, acaso no hemos hecho trabajo político”.

“Si el ministro me va a tildar a mí de esa manera, yo lo acepto no hay problema, no tengo problema, no tengo porque decirle, hay harta gente que está buscando espacios y son nuestra gente que ha trabajado, no vamos a ser pues malos, la gente pide espacios”, manifestó el legislador.

Dijo que hay gente que se merece trabajar porque ha hecho campaña para que se recupere el proceso de cambio, no así el ministro de Justicia, a quien acusó de tener “pititas” en el ministerio.

Mendoza arremetió contra Lima de ir a buscar a las bancadas y a los diputados en el Legislativo para ofrecer pegas, a cambio de que no le digan nada. Aseguró que le no pidió nada.

El diputado cuestionó a Lima por aferrarse al cargo esperando que el presidente Luis Arce defina su situación, en vez de presentar antes su renuncia.

El diputado Anyelo Céspedes también indicó que el ministro Lima le ofreció pegas para su gente en el ministerio. Negó que hubiera hecho solicitudes a esa autoridad, pero remarcó que no es delito pedir pegas.

“Si fuera así (eso de pedir pegas) tampoco es un delito. Hay gente que trabajó en el MAS y necesita trabajar. Delito es tener consorcios para beneficiarse en el cargo y apoyar a terceros”, manifestó.