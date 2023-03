El diputado Héctor Arce, del ala evista del MAS, aseguró este martes que harán un “pequeño aporte” para que el expresidente Evo Morales pueda viajar a La Asunta (Yungas) en helicóptero. Ello después de que el fin de semana, el exmandatario no pudiera llegar a esa región por los bloqueos que se establecieron en la ruta, en contra de su visita.

El sábado, Morales junto a un séquito se dirigió a los Yungas, donde debía dictar talleres de formación política. Si bien pudo entrar a una zona de esa región —donde fue recibido por un grupo con mixtura y abrazos—, no pudo arribar a La Asunta. La exautoridad, a través de un contacto, les dijo a sus seguidores que en una próxima oportunidad llegaría en helicóptero.

“Saludo a la compañera diputada Gladys Quispe, hizo todo lo posible. Hermanas hermanos, ahora no he llegado seguramente; la próxima vamos a entrar, vamos a llegar a La Asunta en helicóptero para que esos grupos no estén molestando”, aseguró Morales a su militancia en La Asunta, el sábado.

El líder del MAS fue declarado “persona no grata” en el municipio de La Asunta.