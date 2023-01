El diputado del MAS, Ányelo Céspedes, implicado en cobros ilícitos, se sumó al proceso por el supuesto golpe de Estado y pidió la ampliación de la investigación contra los líderes opositores Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga. En Comunidad Ciudadana (CC) calificaron como un “amedrentamiento” esta solicitud.

“Yo no voy a permitir que exista una impunidad, es por ello que me estoy apersonando al proceso de golpe de Estado, donde estamos solicitando al juez que se amplíe la investigación y se los convoque a Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Doria Medina, no como testigos, sino como investigados”, apuntó Céspedes.

Dijo que los mencionados deben ser investigados por atribuirse los derechos del pueblo, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, sedición y otros delitos.