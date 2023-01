Víctor González, diputado español de VOX, partido de derecha, sostiene que el gobierno boliviano de Luis Arce compite para superar las acciones antidemocráticas de Evo Morales. Añadió que con los recientes acontecimientos es muy probable Arce “abandone la senda democrática”.

En una entrevista con Página Siete, luego de su reciente visita a Bolivia, González se refirió a los hechos que acontecen en Santa Cruz, debido a las protestas de grupos de personas que se manifiestan en contra de la detención del gobernador Luis Fernando Camacho.

Usted llegó a Santa Cruz, ¿cómo califica el accionar de la Policía contra los manifestantes?

Creo que hubo acciones violentas por ambos lados, no sólo por Policías, también por un grupo reducido de la gente que sale a protestar. Estaba en un hotel en frente de la comandancia de la Policía, había mucha gente manifestándose de manera pacífica y de repente cayeron cohetes y la gente salió corriendo, no porque estaba lista la Policía, sino porque caía la pirotecnia. Luego, la Policía salió con gases lacrimógenos.

Tengo videos y he escuchado testimonios de la Policía quemando una moto, coches, disparando gases lacrimógenos con una cercanía extrema; que eso está prohibido.

El mismo comandante reconoció, en la reunión que tuvimos con él, que hubo excesos. También tengo que decir que tenía la voluntad de que esos excesos sean controlados.

Hay más de 200 afectados por las represiones en Santa Cruz, ¿pudo hablar con alguno de ellos? Si es así, ¿qué le relataron?

He tenido los testimonios de un niño que estaba en su condominio y le cayeron los gases y lo tuvieron que reanimar. Tengo testimonios de gente que ha sido violentada y tengo declaraciones de gente que ha sido detenida camino al hospital. Tengo una serie de testimonios que iremos publicitando, y la denuncia de parlamentarios de oposición acusando al gobierno de Luis Arce de crímenes de lesa humanidad.

Hay tres actores de 2019 detenidos, la expresidenta Jeanine Añez, el excívico Marco Pumari y el gobernador Luis Fernando Camacho. ¿Considera que es una venganza o que se hace justicia como dice el MAS?

La valoración que hago sobre los sucesos del año 2019 coinciden con lo que hizo en su momento la Unión Europea y la Conferencia Episcopal de Bolivia y los organismos internacionales. Lo que llaman un golpe de Estado no existe.

Lo que hubo es un expresidente que se llama Evo Morales que hizo una Constitución a su medida, que hizo un referéndum, que perdió e inventó una excusa legal para volver presentarse, haciendo un fraude.

Esto es una vocación de venganza política y de ensañamiento contra distintas personas de oposición, que asumieron su rol constitucional, como la expresidenta Añez.

Usted señaló que le entregaron documentación, ¿qué tipo de documentos le dieron?

Tengo la denuncia de distintos parlamentarios, de distintas personas reprimidas, que han sufrido excesos, tras la violenta privación de libertad del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el paro de 36 días y el cerco que impuso Arce a la ciudad de Santa Cruz.

Tras su visita a Bolivia, ¿qué acciones realizará?

Las oportunas, como la continuación de solicitud al gobierno de España para que exija la libertad de Camacho, por la falta de debido proceso y por el arresto irregular. A las cinco horas supimos que el gobierno de Arce y la Fiscalía lo habían detenido, de una forma más próxima a un gobierno de narcos que a un gobierno democrático.

Usted fue expulsado de Bolivia, ¿considera que esta acción es propia de un gobierno democrático y transparente?

He ido a Bolivia invitado por el presidente del Comité Pro Santa Cruz y por distintos parlamentarios de la oposición. Se ve que al gobierno (de Bolivia) no le ha gustado mi presencia y la de otro diputado chileno y nos expulsaron, a mí cuando ya estaba en el avión. Me parece una fórmula muy poco inteligente.

No me dejan entrar en Cuba, Nicaragua, Venezuela y ahora en Bolivia. Que triste que Bolivia quiera pertenecer al grupo de países que no respetan los derechos humanos.

¿Cómo califica el accionar del gobierno de Luis Arce?

Las acciones, la detención de Añez, el cerco a Santa Cruz, el juicio arbitrario a Añez, son propias de dictaduras, porque es el dictador quien decide “quien vive y quien muere”.

Me preocupa el proceso de la transición a dictadura, siguiendo el modelo de Nicaragua, que parece que el gobierno de Arce ha empezado. Hay una competencia, desafortunada, del gobierno de Arce, Arce compite para ver si supera a Evo Morales y abandona la senda democrática. Con los acontecimientos que hemos visto, muy probablemente, Arce abandone la senda democrática y se convierta en otra dictadura que pertenece al grupo del Foro de Sao Paulo.