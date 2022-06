Diputado español que aboga por Añez dice que lo retuvieron en Viru Viru para “desviar la atención”

”La arbitraria y momentánea detención en el aeropuerto de Santa Cruz (Bolivia) no tenía otro objeto que desviar la atención. Esto, y la histeria del MAS contra Foro de Madrid, confirma nuestra denuncia: Jeanine Añez es inocente y Evo Morales es su carcelero”, tuiteó el diputado González.

La diputada de Creemos, Laura Rojas, denunció a Página Siete Digital que González debió esperar varios minutos en la terminal aérea y estuvo a punto de perder su vuelo. Después de hacer gestiones, el documento le fue devuelto y pudo abordar su vuelo.

“Sólo querían amedrentar, es la forma de proceder del Gobierno, contra quienes no condicen con sus acciones. No lo vamos a permitir, Santa Cruz se respeta y no vamos a permitir más sometimientos, que sepa el mundo que la justicia en Bolivia está sometida al Gobierno del MAS”, señaló Rojas.