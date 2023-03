De forma paralela, el legislador evista pidió a la oposición no involucrarse en los conflictos internos del instrumento político, y les instó a los legisladores opositores que tome en serio su rol de representantes nacionales.

“La oposición siempre se pondrá en plan de chismerío, intriga, al dice no dice, ya parece esto una cocina para ellos. No han tomado en serio el papel de representante nacional y no tienen que involucrarse en problemas internos de un partido”, enfatizó.

El jueves, el expresidente y jefe del MAS, Evo Morales, invitó al presidente Arce y al vicepresidente Choquehuanca a la celebración del 28 aniversario del instrumento político. La actividad se realizará el domingo 26 de marzo en Ivirgarzama, Cochabamba.

No obstante, dos legisladores y seguidores del primer mandatario, de la denominada ala renovadora, sugirieron a las dos primeras autoridades no asistir por el clima de división interna que hay en el partido, a raíz de las pugnas entre evistas y arcistas.