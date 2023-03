El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Patricio Mendoza protagonizó un accidente de tránsito la jornada pasada y fue llevado a oficinas de Tránsito de la ciudad de Santa Cruz, donde se percataron que el legislador evista tenía una suspensión definitiva de su licencia de conducir.

“Al fin y al cabo el que maneje sin licencia no es un delito, es una infracción, claro que sí, pero listo, cuál es el lío, cuál es el problema. No he matado, sólo se raspó (el auto) y está todo solucionado”, respondió el legislador del ala evista, cuando se le consultó sobre el incidente, citado por ANF.

El hecho de tránsito sucedió en la capital cruceña y el diputado aseguró que el otro conductor le chocó, pero que el problema ya estaba solucionado.

“Lo que pasa es que a mí me chocaron, ese es el tema, pero ha sido un choque leve, un raspón. Ya con el otro compañero, que ha chocado, estamos solucionando el tema”, argumentó el diputado oficialista.