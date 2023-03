El diputado Renán Cabezas, del ala evista del MAS, reveló que el juez del caso Senkata, Marco Amaru, le llamó para pedirle una reunión para interceder por su colega juez Freddy Choque, conocido como el “Chiru Chiru”.

“Ha habido un juez, que lo voy a revelar su nombre, el juez Amaru ha tomado contacto antes de ayer en la noche, mientras yo estaba en el minibús, me dice ‘diputado, yo quiero hablar con usted, el juez es revolucionario, es de izquierda’. Le escuchaba entrecortado, pero me dice una reunión para el día de ayer, extrañamente no ha venido (...)”, afirmó Cabezas a Erbol.