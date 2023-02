“Aquí no se va a tolerar a ningún funcionario que esté saboteando la gestión de nuestro gobierno nacional a la cabeza de Lucho y David. Todos los funcionarios tienen la obligación de apoyar la gestión y de compartir toda la gestión de nuestro gobierno (...). Si reciben instrucciones del señor Evo Morales para sabotear esta gestión, pues no lo vamos a permitir. Van a ser destituidos inmediatamente. Porque si no van a apoyar la gestión, váyanse al Chapare y trabajen directamente con Morales”, enfatizó Cuellar.

Mencionó que recibieron denuncias de dirigentes que están dando nombres de cargos institucionales de ministerios, y que ya les pasaron pruebas de WhatsApp, en las que se observa cómo realizan la contracampaña.

Desde la pasada semana se comenzó a polemizar sobre las campañas presidenciales prematuras que realizan los dos grupos del MAS: uno a favor de Morales y otro en apoyo a Arce.