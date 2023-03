El diputado de Creemos, Óscar Michel, le respondió al expresidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y señaló que no se puede hablar de unidad sin el gobernador Fernando Camacho. De esa forma, replicó el legislador al expresidente cívico, por el artículo que escribió sobre la unidad de la oposición y los líderes que miran al futuro, en el que no mencionó al gobernador cruceño.

“Ellos pueden asumir el desafío de consumar la unidad, aglutinar una oposición inteligente y no hormonal, para eliminar los radicalismos y devolver la esperanza a Bolivia de que se puede derrotar al MAS en 2025”, señala Calvo en su columna de opinión.

Al respecto, Michel indicó que Camacho es el único líder y el único representante que tiene “la valentía de liderar y responderle con mucho énfasis a un fraude electoral que el MAS estaba haciendo el 2019”.

“Yo me pregunto, ¿Será que hubiera habido ese mismo movimiento si hubieran estado los de siempre? Yo no lo creo. Y es por eso que no me entra en la cabeza que pueda haber una unidad si no está Luis Fernando Camacho, tomado en cuenta dentro de esa unidad de la oposición. Y es claro: la oposición real, hoy en día en nuestro país, es Luis Fernando Camacho, en el departamento de Santa Cruz, y es el único líder que es opositor nato”, concluyó el legislador.