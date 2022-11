Diputado oficialista: Arce y Choquehuanca ya no son masistas, han usado al MAS para cruzar el río

Las pugnas internas se hacen cada vez más evidentes en el MAS. El diputado oficialista Jhonny Pardo afirmó este jueves que el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca ya no son masistas ni los representan, incluso dijo que, junto a otros legisladores, usaron al partido “para cruzar el río”. Advirtió que “defenderán” al instrumento político hasta con sus vidas.

“Ellos (Luis Arce y David Choquehuanca) ya no nos representan porque ya no son masistas. Hacemos un llamado a todos los masistas del país para defender al partido político, porque no vamos a permitir que lo eliminen, no somos evistas, choquehuanquistas, arcistas, somos masistas, por lo tanto, el pueblo que sepa”, manifestó el diputado que es de la bancada de Cochabamba.

En ese contexto hizo referencia a que, por ejemplo, el diputado Rolando Cuéllar es una de las personas que utilizó al instrumento político para “pasar el río, posteriormente, ellos se han saltado del barco y extrañamente esas personas son los que hablan y actúan contra el MAS-IPSP”.