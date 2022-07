Diputado pidió a su docente que su asistente pase clases por él

Froilán Mamani, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), que fue arrestado el viernes 1 de julio después de ser denunciado por su pareja por agresión física, quiso convencer a su docente que permita a su asistente pasar clases por él. El docente rechazó su pedido y lo reprobó.

“Quería que su asistente se enlace y pase clases por él. Las clases eran virtuales. No le he permitido, porque siendo un curso de temporada la asistencia mínima es del 80% conforme al Reglamento Académico de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)”, explicó Víctor Hugo Chávez, docente de esa universidad.

“Este diputado Froilán Mamani Choque es estudiante de la Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas UMSA”, explicó Víctor Hugo Chávez, también analista político.

“En el Curso de Verano de esta gestión 2022, en la asignatura de Estadística Descriptiva e Inferencial de 1er año, me hizo conocer que no tenía tiempo para pasar clases y que en su lugar se enlazará su asistente, obviamente no he admitido ese hecho y ha reprobado la asignatura con su mínimo puntaje acumulado (10 puntos)”, añadió.