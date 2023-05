La nueva norma reduce de 80 hasta 70 días el plazo para la postulación y preselección de postulantes y de 150 hasta 120 días la organización y ejecución de las elecciones judiciales a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El proceso de preselección de postulantes para el Órgano Judicial quedó en suspenso dos veces por decisión de instancias constitucionales.

El diputado del MAS Renán Cabezas propuso que se incorpore una disposición adicional al proyecto de Ley 363, que consiste en que la Asamblea Legislativa Plurinacional sea la que designe a las altas autoridades judiciales de forma interina, en caso de que no se lleguen a acuerdos; no obstante, el planteamiento se rechazó porque no se trato en la comisión de Constitución.

El tratamiento de la ley se trató en medio de amagues de enfrentamiento por el conteo de votos. Opositores denunciaron que la directiva pretendía registrar la aprobación del primer artículo de la norma como si hubiera tenido un apoyo de dos tercios.

“El MAS trató de contar los votos de la Ley de las elecciones judiciales como si tuvieran 2/3. Falso, no llegaron a los 2/3. Hemos exigido la comprobación del voto. Querían hacerle creer a Bolivia que nosotros estábamos de acuerdo con esta ley criminal. No lo lograron”, señaló el diputado de CC José Manuel Ormachea.