Diputados argentinos de oposición ven a Evo Morales, expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), como un peligro para la región latinoamericana. Además, adelantaron que impulsarán una moción para que el Congreso lo declare persona no grata, por su activismo político en otros Estados.

La legisladora de Juntos por el Cambio (JxC) Laura Rodríguez observó que para esa fecha Morales no fue invitado a Argentina a nivel institucional, sino de manera política por parte del Ejecutivo y sus allegados. En ese sentido, indicó que su presencia es repudiada por la oposición argentina.

“Morales ya es un peligro, desde hace tiempo lo es, porque articula en Argentina desde hace tiempo, al ser socio político del kirchnerismo. Se han movido de manera conjunta todo este tiempo, forman parte de los mismos foros internacionales, trabajan permanentemente y hacen conferencias con el Grupo de Puebla”, enfatizó Rodríguez.

Francisco Sánchez, diputado de JxC y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara baja, aseveró que la presencia del masista en Argentina es parte de la avanzada que realizan en la región el Foro de São Paulo y del Grupo de Puebla. Agregó que las alarmas están encendidas, y adelantó que plateará una moción para declarar persona no grata al boliviano.

“Los vamos a declarar persona no grata. Como miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores voy a plantear que sea declarado persona no grata en el pleno de la Cámara. Para nosotros nos resulta muy grave la intromisión de Morales, no queremos que venga a entrometerse en la política interna de Argentina. Representa un peligro para la integridad de los países de la región”, expresó Sánchez.