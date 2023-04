El diputado Miguel Roca reconoció que entre 70 y 80 diputados decidieron apoyar la ley. “Qué curioso que cuando el voto era transparente eran sólo 54. Quiero decirle que no hay ningún tipo de alianza con CC, lo que no descarta algunos de CC hayan decidido, vaya uno a saber por qué, apoyar la ley pero uno puede imaginarse”.

Incluso denunció que al haber cambiado la forma de votación a una secreta “sólo fue para encubrir”. “Le reclamo a los colegas de mi bancada que no hayan tenido la decencia de emitir su voto de cara al pueblo. Ésa es una cobardía. Esta farsa de las 20 horas no tiene que ver con ningún acuerdo de bancada a bancada, hubo acuerdo de maletines negros amparados por el recinto indigno. La gente con convicción votamos de cara al pueblo y si disentimos con nuestra bancada lo hacemos de frente”, afirmó.

Mercado le respondió que no comparte su punto de vista. “Los hechos han demostrado que cuando no se amordaza a la gente, cuando no se los persigue, y no hablo de una tienda política, la democracia es real y aumentó la votación en 20 votos”, afirmó.

“Acá hay la costumbre de comer fricasé al amanecer”, resaltó ayer en la madrugada el presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, y anunció que se serviría ese plato a los legisladores que -en ese momento- llevaban 16 horas de debate.

Anoche, en la primera votación que debía definir la aprobación o rechazo de la ley del oro, cada legislador tenía que acercarse al comité electoral, recogía su papeleta, la marcaba y depositaba en el ánfora, Al cabo de una veintena de votos, el comité electoral se quedó sin nada para escribir. “Rogamos a los diputados que nos puedan devolver los bolígrafos para que pueda seguir la votación”, reclamó entonces un miembro del comité y provocó la risa de los legisladores.

Por cada artículo tenían que nuevamente votar los legisladores hasta que entrada la noche algunos de ellos decidieron tomar el tiempo, “uno, dos, tres” para saber cuánto tardaban en votar. Finalmente, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) afín a Evo Morales recibió un nuevo sobrenombre. La llamaron la “de Palmaflor”, en clara alusión a que Morales es el presidente de ese equipo de fútbol.