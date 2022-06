Diputados del Foro de Madrid sobre Añez: Sin justicia independiente no existe democracia

Víctor González y Victoria Eugenia Villarroel, diputados del Foro de Madrid, uno de España y otra de Argentina, se dirigieron hoy hasta el penal de Miraflores de La Paz para ver la situación que atraviesa la expresidenta Jeanine Añez, detenida desde marzo de 2021 por el caso del supuesto “golpe de Estado”, y cuestionaron la falta de independencia en el sistema judicial boliviano.

“Si no hay separación de poderes, si no hay una justicia independiente, no existe la democracia”, manifestó Gonzáles, al referirse a los procesos que enfrenta la exmandataria.

El 11 de junio, Añez fue sentenciada a 10 años de prisión por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, en el caso “Golpe II”.

Diferentes instancias internacionales cuestionaron la injerencia política en el proceso y la vulneración del debido proceso, además remarcaron que Añez tiene derecho a un juicio de responsabilidades.

En ese sentido, los diputados del Foro de Madrid dieron lectura a un pronunciamiento en el que exigieron al gobierno de Luis Arce la liberación de Jeanine Añez, alegando que en 2019 no hubo un golpe de Estado en Bolivia, sino una transición constitucional.