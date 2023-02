Diputados gasta Bs 1,3 MM en corporativos; MAS y oposición dicen que reciben un servicio “muy básico”

“Nos dan unos simples celulares, el internet no es ilimitado, tiene megas contados, no dura ni un día, el monto para hablar por teléfono es mínimo. Para lo único que tenemos el corporativo es para comunicarnos entre diputados. Nos dan un servicio muy básico”, aseveró.

El diputado del MAS Ramiro Venegas indicó que el servicio que se les brinda es “muy básico”, porque no tiene internet ilimitado y el crédito que no les dura ni a hasta fin de mes. Agregó que tampoco tiene acceso a las redes sociales, que es lo que más se usa ahora.

La parlamentaria de Comunidad Ciudadana María José Salazar indicó que el primer año tenían internet ilimitado, pero a partir de esta gestión tienen que comprar paquetes de internet con el crédito que les dan. Agregó que por esa razón, mayormente, usan sus celulares personales.

“El servicio es muy básico, porque si no tuviera mi teléfono personal y solo el corporativo, no me alcanzaría para realizar mis funciones. Para acceder a las redes sociales tampoco nos alcanza el servicio que nos brinda Entel”, enfatizó.

Venegas y Salazar indicaron que pedirán un informe a la Directiva de la Cámara de Diputados para conocer a detalle las especificaciones técnicas del servicio de corporativos, y evaluar si justifica que se gaste 1,3 millones de bolivianos para un “servicio básico”.