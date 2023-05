El jueves, la Cámara de Diputados declaró un cuarto intermedio en el tratamiento de la ley corta N° 363/2022-2023, que tiene por objeto ajustar los plazos de las elecciones judiciales.

En la sesión, el diputado de Creemos, Fabián Ayala, solicitó el aplazamiento de la sesión hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie respecto a la acción abstracta de inconstitucionalidad que interpuso y que frenó la preselección. Desde el arcismo también pidieron un aplazamiento.

No obstante, en aquella oportunidad, en Comunidad Ciudadana aseguraron que el MAS respaldó a que haya un aplazamiento, pero el pedido no obtuvo un apoyo mayoritario en Diputados, por lo que para evitar que la norma sea rechazada y al no haber alcanzado acuerdos suficientes, se dispuso el cuarto intermedio.

Freddy López, diputado del ala radical del MAS, sostuvo que el arcismo busca que la designación de nuevos magistrados se realice vía decreto.

“Quieren que esto (las nuevas autoridades judiciales) vaya por un decreto y así ellos nombrarán a algunas autoridades, magistrados para que estén al mando de ellos”, aseguró.