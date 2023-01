Dirigente de la Federación “Tupac Katari” dice que chicotearán a quienes participen del cabildo cívico

Marca agregó que los campesinos evitarán que se lleven a cabo los cabildos previstos el día 25 en distintas ciudades y que convocarán a una contramarcha.

“Nosotros vamos a convocarnos también ese día con una marcha para que el cabildo del 25 sea un fracaso, no se lleve a cabo, porque los hermanos de Santa Cruz y los nueve departamentos no quieren cabildos, ya no quieren paros, ya no quieren marchas, quieren actualizar nuestra economía, quieren trabajar para pan de cada día. Nuestros hermanos, hermanas no están conformes y saben que ese cabildo va a ser un fracaso”, expresó.