“Cuando dije guerra, sabemos bien quiénes quieren separar a Santa Cruz de Bolivia y por qué no ¿dónde están las armas jurídicas?, para poder meter presas a estas personas. Sabemos bien quiénes nos han hecho daño, Santa Cruz no solamente son ellos, Santa Cruz somos los que pensamos diferente, no nos pueden callar las voces estos señores”, justificó sus declaraciones, en referencia al Comité Cívico y a la Gobernación cruceña.

Sobre el material audiovisual, Troncoso aseguró que todo este “ataque” proviene del concejal Manuel Saavedra, a quien hasta acusó de “manipular” el video.

“Ese video está editado y manipulado maliciosamente por estos señores, el concejal Mamen Saavedra, a él se lo han dado ese video y sabemos quién le ha entregado, pero no es así como dicen que estoy pidiendo armas, ahí no dice que estoy pidiendo armas bélicas. El verdadero video lo vamos a mostrar, no he traído en este momento, pero yo estoy pidiendo armas jurídicas para que nos ayude el Gobierno, porque estamos demandando a estas personas, porque no hay ayuda, sinceramente”, manifestó.

No obstante, ante la consulta si es afín al MAS, Troncoso respondió que “siempre” lo dijo, que es “simpatizante” del partido oficialista porque es un Gobierno que trabaja por su sector.

Sobre si recibió alguna notificación de la Fiscalía por algunas denuncias en su contra afirmó que sigue a la espera y que, apenas la reciban, se aproximará a todas las citaciones que le hagan.

El video surgió luego de que vecinos de Barrio Lindo decidieron que los comerciantes ya no se asienten en la avenida Cumavi, en represalia por movilizarse en contra del paro del mes pasado.