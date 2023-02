Choque, de 44 años de edad, cree que si no intervenían otras autoridades originarias de esa región que salieron en su defensa, no estaría vivo. “Ellos (autoridades originarias) me hicieron un cerco, si no eran ellos me hubieran matado quizás, porque me he desmayado”, contó a Página Siete.

El Secretario Municipal de Culturas reveló a este medio que es víctima de amenazas desde 2010. “Es la gente del evismo que nos amenaza y estas amenazas vienen desde el 2010. Desde esa época nos han mirado con otro ojo a los que pensamos diferente a ese grupo radical”, añadió el hombre cuya militancia pertenece al Movimiento Al Socialismo (MAS), según el Órgano Electoral Plurinacional, pero que en las últimas Elecciones Subnacionales buscó ser asambleísta por Alianza Social.