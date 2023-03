Los analistas Carlos Cordero y Gregorio Lanza afirmaron que el encuentro tenso entre Evo Morales y Luis Arce en un ampliado del MAS sirvió para constatar la confrontación interna de dos líderes por el poder. Pero, mientras el líder cocalero se muestra agresivo y débil por sus constantes acusaciones, Arce no responde, se muestra seguro y sabe que está en una posición de ventaja porque maneja el Estado.

“Arce se ha mostrado impermeable a la crítica que viene del MAS y esa impermeabilidad, ese no hacer caso, es una muestra de que está en una posición de ventaja porque él tiene el respaldo del aparato estatal. Él es el Presidente y Evo Morales es el aspirante”, dijo Cordero. Añadió que la división en el MAS es un hecho evidente y ese conflicto no se va a solucionar hasta que no se resuelva quién será el candidato presidencial del partido: si Evo Morales o Luis Arce. “Mientras tanto, no habrá señales de reconciliación”.

En tanto, el analista Lanza afirmó que tanto Arce como Morales buscan ganar espacios entre la militancia, es por eso que Arce apareció en el congreso del MAS. Este hecho también muestra que la correlación de fuerzas está muy equilibrada, pues ninguno de los dos tiene la posibilidad de mantener su hegemonía, lo que muestra una clara división que terminará en “la ruptura” y dos candidatos diferentes.

“Evo Morales es el que tiene una actitud más agresiva, está a la ofensiva, no tiene el control del aparato estatal, por eso es que en el propio congreso señala que la economía está mal, eso es atacar en el punto neurálgico del valor que tiene el presidente Arce”, afirmó Lanza.