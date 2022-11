¿División en Creemos? Acusan a Walter Chávez por la fractura en la bancada

Por su lado, el legislador Fernando Llápiz señaló que la elección de bancada efectuada el domingo, sólo contó con la presencia de la representación cruceña de la alianza, excluyendo a Beni y Pando.

“La elección llevada a cabo el domingo sólo contaba con parlamentarios de Santa Cruz, entonces no es posible elegir una bancada a nivel nacional si no hay participación de Beni y Pando”, dijo Llápiz.

Ante este hecho, Gutiérrez recaló que aquella elección fue “totalmente ilegal”. Dijo que se buscó a la mayoría para acreditar a un jefe de bancada a nivel nacional.

“Lo que se hizo el domingo es totalmente ilegal, y lo que se hizo acá es una acreditación con una mayoría absoluta de votos acreditando a un jefe de bancada. Nosotros somos diputados de Creemos, no nos vamos a salir de Creemos, no nos van a sacar, pero no vamos a seguir una línea de un personaje nefasto como Walter Chávez, primero, es un refugiado político, pero tiene sello rojo y mandamiento de aprehensión internacional. Él salió huyendo pero volvió a infiltrarse en partidos de oposición”, sostuvo.