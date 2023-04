El nombramiento del empresario y político Samuel Doria Medina como vicepresidente de la Internacional Socialista para la región ha levantado algunas olas en las redes sociales. En esta entrevista con Página Siete aclara su posicionamiento ideológico, rememora los hechos del 2019, habla de seleccionar a un solo candidato opositor para 2025 mediante primarias y analiza la situación económica del país.

Como empresario, usted juega con las reglas liberales, pero es vicepresidente de la Internacional Socialista. ¿No es una contradicción?

No, de ninguna manera. La Internacional Socialista o más conocida como la socialdemocracia nació el siglo pasado como una respuesta después de la Segunda Guerra Mundial a los extremos del comunismo y del fascismo. Surge como un mecanismo en democracia con justicia social y se diferencia totalmente del Socialismo del Siglo XXI, que no respeta la democracia. Esta institución es la más importante del mundo porque agrupa a 135 partidos políticos. Actualmente la preside el presidente de España, Pedro Sánchez, y, como todos sabemos, el Partido Socialista Obrero Español es el que ha hecho la transformación capitalista más importante de España. En la socialdemocracia se trabaja para dar igualdad de oportunidades, para que todos puedan tener acceso a salud y educación, y comenzar con las mismas condiciones. No hay esa utopía que tienen los socialistas que todos tienen que ser iguales porque eso no es posible. La socialdemocracia es una agrupación de partidos políticos que quiere cambios, pero todo y solo en democracia.

En Bolivia lo más cercano a socialismo es el presidente Arce. ¿Cuánto discrepa y coincide usted con él?

Discrepamos porque, primero, yo creo en la economía de mercado. Creo que el Estado tiene un rol en la economía, pero el principal rol de inversión, de generación de empleo, es el emprendedor. El presidente Arce y su partido sostienen que el principal actor de la economía debe ser el Estado. Y la segunda discrepancia importante es que ellos utilizan la democracia para llegar al poder, pero después no respetan el Estado de Derecho, no hay división de poderes y no respetan los derechos humanos.

La base de la economía liberal, sin embargo, no es la igualdad. De hecho, pone a todos a competir y que gane el más fuerte. ¿De qué lado está el socialismo si abraza la idea de la economía liberal?

La gran diferencia es otorgar igualdad de oportunidades y eso significa que todos tengan acceso a la educación, a la salud, a la justicia, de manera tal que puedan competir, porque otra cosa es el capitalismo salvaje, donde el Estado no cumple ningún rol e impera la ley del más fuerte. Yo no soy partidario de la idea de la ley del más fuerte, sino de que haya un rol del Estado para generar igualdad de oportunidades, pero sin igualar a todos en la pobreza o todos para abajo.

¿Cuáles serían esas medidas concretas en el caso boliviano?

En los casi 18 años de bonanza, un gobierno socialdemócrata hubiera invertido la mayor parte de la gran cantidad de recursos que se generaron en salud y en educación. Si revisamos en qué han invertido en los últimos años, en el teleférico mil millones de dólares, muy bonito, pero no ha resuelto el problema de transporte; la planta de úrea del Chapare, más de mil millones de dólares y hasta ahora no ha producido lo que se ha prometido; fábricas de toda naturaleza, canchas de fútbol al por mayor. Han utilizado los recursos con la idea de fortalecer Estado empresario, por tanto, hay una gran diferencia con la idea de fortalecer la educación, la salud y la igualdad de oportunidades.

¿Usted siempre fue socialdemócrata, siempre fue de centro?

Yo he sido militante del MIR desde muy joven, he sido ministro en el gobierno de Jaime Paz Zamora y el MIR era un Partido Socialdemócrata. Es algo en lo que yo creo desde hace 40 años, creo en la democracia, creo en la economía del mercado.

Esta organización que usted ahora representa ha hecho pronunciamientos sobre Bolivia. ¿Cuál es la tónica de las mismas?

Por ejemplo, han condenado el encarcelamiento de Janine Añez, han condenado el hecho de que no se le haya dado un juicio como establece la Constitución. Y también, cuando Luis Fernando Camacho fue encarcelado, salió un pronunciamiento firmado por Pedro Sánchez condenando lo sucedido.

A propósito, pareciera que el gobierno va a avanzar hacia una nueva elección judicial sin hacer una reforma. ¿Cómo está viendo este proceso?

Yo no creo que este gobierno cambie la justicia, porque es un elemento central de su modelo, que utiliza la justicia para perseguir a los opositores, para violar la Constitución, para tratar de permanecer eternamente en el gobierno.

¿Eso significa que Añez y Camacho se van a quedar en la cárcel hasta que cambie el gobierno?

Yo me temo que hasta que no cambie de gobierno, no cambiarán las injusticias, por tanto, (tampoco cambiará) lo que pase con Jeanine y con Camacho.

Usted fue candidato vicepresidencial de Añez, ¿cómo ve ahora que el Gobierno esté instaurando, con éxito en algunos círculos, la retórica del golpe?

Yo no creo que el gobierno tenga éxito en imponer la versión del golpe porque la mayoría de los bolivianos hemos salido a las calles a protestar por el fraude. No nos han contado, hemos vivido eso. Cada vez se ve con mayor claridad que el gobierno pensaba que renunciando todos y generando un vacío de poder iban a poder volver rápidamente y esa estrategia falló, entonces hubo conversaciones en el Parlamento, donde se eligió a Eva Copa. Se conoce que después han sido muy criticados por sus aliados internacionales y la única forma de querer lavar la cara a Evo Morales es tratando de imponer la versión de golpe de Estado, pero qué golpe de Estado puede haber con Parlamento, con leyes, y la elección misma de Luis Arce, en unas elecciones claras y transparentes.

¿Usted y su partido participaron de esas negociaciones para pacificar el país, que ahora se llaman “la conspiración para el golpe”?

No hemos participado como partido. A mí me invitó gente del MAS, me llama primero Héctor Arce y después Adriana Salvatierra, y me piden, por favor, que yo acuda porque ellos consideraban que yo era una persona demócrata, que no iba a permitir que haya una ruptura democrática. Y después me llama la Iglesia, la comunidad internacional y hemos asistido a un par de reuniones donde no se ha decidido nada, se ha llegado a la conclusión de que eran los parlamentarios los que tenían que resolver las cosas. Está claro que quienes organizaron las reuniones fueron los del MAS y después los que tomaron decisiones fueron los parlamentarios.

Luego gana el MAS. ¿Usted no se arrepiente de haber ayudado a la dispersión del voto?

Primero, ese (el de Añez) fue un gobierno de cinco senadores. Yo, ni nadie de Unidad Nacional ha participado en el gobierno. En algún momento creímos que Jeanine podía ser la persona que una, pero cuando nos dimos cuenta que eso no iba a ningún lado, renunciamos. Nosotros fuimos los que propusimos de que había que renunciar y así se hizo. Además de que en la elección del 2019 yo no participé y dije que había que apoyar al que tenga la mayor probabilidad y creo que contribuimos a que Evo Morales no gane en primera vuelta.

Ahora, el MAS está sumido en una división, pero al mismo tiempo está en campaña. ¿Qué está pasando con la oposición? ¿Usted cree que se pueda conformar un bloque?

Después de todas las experiencias y de las persecuciones que hay, yo he podido hablar con los expresidentes, con jefes de partidos y todos creen que es fundamental sumar esfuerzos y que no haya dispersión. El camino es que se vaya a primarias y el que gane las primarias sea apoyado por los demás. Desde ese punto de vista, todos han manifestado su acuerdo con llevar adelante ese camino, aunque yo creo que todavía es muy prematuro. Si se cumplen las primarias y todos quieren ser candidatos, que sea la población la que defina, va a ser el mejor camino para que no haya dispersión.