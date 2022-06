Ecuador: Evo critica represión, pero le recuerdan el Tipnis

El expresidente Evo Morales criticó la represión que sufren los indígenas movilizados en Ecuador y aseguró que no se puede responder con represión a protestas sociales que piden atención. No obstante, desde Bolivia le dijeron que no tiene autoridad para ello y le recordaron la represión de septiembre de 2011 a los indígenas del Tipnis.

“Hacemos un pedido clamoroso para que paren la masacre de hermanos en Ecuador. Ninguna política neoliberal puede ser más valiosa que las vidas humanas. Los pueblos indígenas somos de la cultura de la paz. No se puede responder con represión a protestas sociales que piden atención”, aseguró ayer el exmandatario a través de su cuenta de Twitter.

Sin embargo, el diputado Alejandro Reyes, de Comunidad Ciudadana, le dijo que no tiene “autoridad” para reclamar por los derechos humanos, dado que no respetó el 21F, renunció, entre denuncias de fraude, en 2019 tras las elecciones fallidas. También le sindicó de llamar a cercar de la ciudad y de promover el denominado bloqueo del oxígeno en plena pandemia.

“Evo Morales se graduó por reprimir a los indígenas del oriente en Chaparina, cuando ellos hacían una marcha de legítima protesta. Por lo tanto, no tiene autoridad para reclamar por los derechos humanos de nadie, mucho menos por la democracia, ya que dejó un país prácticamente incendiado, confrontado y dividido como lo estamos viviendo hasta el día de hoy en Bolivia”, aseguró el legislador.

El 25 de septiembre de 2011, la VIII Marcha Indígena, que se opuso a la construcción de una carretera por el Tipnis, fue reprimida en la región de Chaparina.