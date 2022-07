Efecto búmeran: las citaciones a los líderes opositores afectan al oficialismo y ratifican que no hubo golpe

Sin embargo, los resultados de ello, hasta ahora, son propios de un efecto búmeran: han perjudicado al oficialismo, ofrecido palestra a la oposición, causado fricciones dentro del MAS y ratificado que en octubre de 2019 no hubo golpe.

El mismo Morales, en el libro “Volveré y seré millones”, y García Linera, entrevistado en el texto “Evo, operación rescate”, del simpatizante evista Alfredo Serrano, confirman que la renuncia de ambos se produjo antes de que las FFAA les “sugirieran” hacerlo. Lo mismo informaron Salvatierra y el exministro del MAS, Manuel Canelas, a dos representantes de Comunidad Ciudadana el 10 de octubre, día de la renuncia. Es una prueba más de que no hubo tal golpe.

Las tres estaban preocupadas por la seguridad de Evo e insistieron que éste pudiera salir del país. El hecho desmorona por completo la narrativa del supuesto golpe: era Morales el que deseaba huir, aunque su vida no corría riesgo alguno, protegido como estaba en las entrañas del Chapare.

Las declaraciones ante la Fiscalía de los líderes opositores por el caso “Golpe de Estado 1” han ayudado a recordar todo aquello y puesto al MAS a la defensiva. Por ejemplo, este viernes, la exdiputada Rivero admitió que sí intercambió mensajes de chat con el expresidente Jorge Quiroga.

Aunque dijo que esos mensajes no hablaban de Añez, lo que en esta coyuntura parece irrelevante, sí admitió que se conversó sobre insultos que ella recibía, además del “avión mexicano y la seguridad de Evo”, según tuiteó en su cuenta. Exactamente los temas mencionados por Tuto.

Quiroga ratificó que se le pidió a él hablar con algún jefe de la FAB para que se le permita al avión mexicano aterrizar en Bolivia y luego salir del territorio para llevarse al refugiado Evo Morales, quien lloró en la pista del aeropuerto.

Otro líder opositor convocado, Samuel Doria Medina, comentó que el exministro y actual embajador ante la OEA, Héctor Arce, lo llamó con la “súplica” de que asistiera a las reuniones realizadas en la UCB para intentar facilitar la transición política.

También Carlos Mesa y Ricardo Paz han aprovechado la enorme palestra mediática que ofrece el juicio para ratificar que no pueden ser ellos “testigos” de ningún golpe, puesto que esa situación no se produjo.

La díscola y a momentos indescifrable exdiputada Patty se lanzó, además, contra Rivero y Salvatierra por haber renunciado después de Evo Morales y asistido a las reuniones con líderes opositores. Dijo que la justicia debe investigarlas también a ellas.

“Por eso yo digo, deben ser procesadas ellas también, hemos jurado encima de la Constitución defender a nuestra patria, ellas por qué tenían que renunciar (...). No sé por qué habrán hecho eso. Yo les pido que nunca entre nosotras nos traicionemos, tienen que ser juzgadas. No nos podemos traicionar entre nosotras, para mí es una traición. Si con Tuto Quiroga, Mesa, Samuel Doria Medina se han sentado tomando tecito, eso es pues una traición. No se puede sentar con un enemigo”, señaló Patty.

Ante eso, la exministra de Morales, Gabriela Montaño, aseguró estar espantada con el pedido de Patty.

“Las declaraciones de mi excolega Lidia Patty me espantan, no sólo porque Susana Rivero y Adriana pusieron y ponen el pecho a las balas en los más duros momentos, sino porque cuando tuvimos que defenderla de una agresión física en la ALP, no dudamos ni un minuto”, escribió la exautoridad en su cuenta de Twitter.