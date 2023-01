Asimismo, indicó que Cuellar no representa a toda Santa Cruz sino a sólo un sector. De igual manera, señaló que Arce no representa a toda Cochabamba y ni siquiera al MAS, por lo que no tiene derecho de hablar de ciertos temas que no le corresponde.

“A título de que son electos se autonombran y tienen la osadía de expresar temas que no les corresponden, esa es una falta de respeto a la institución y a nuestras autoridades electas, entre ellos mismos aquí se tiran la piedra sin ninguna necesidad, confunden a nuestros militantes”, sostuvo el dirigente.

Además, indicó que Arce y Cuellar tienen “apetitos personales” y actúan en función a sus intereses.