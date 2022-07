Ejecutivo promulgará mañana ley sobre justicia restaurativa para solucionar el caso Fondo Indígena

“Hay personas que han demorado en la ejecución y tendrán que ser sancionadas, quizás administrativamente y habrá un grupo de temas que tienen que terminar con una condena de privación de libertad, pero no podemos dar soluciones que no enmarque el debido proceso”, refirió la autoridad.

Ante algunas propuestas de cerrar este proceso, Lima dijo que la justicia restaurativa es un principio de la Constitución que llevará a la solución concreta de temas como el de Elvira Parra (ex ejecutiva del Fondo Indígena), y de otros involucrados, porque no se puede cerrar los casos sin una decisión de la justicia.

“¿Qué es lo que quiere la comunidad, el municipio o el lugar donde se ha hecho el proyecto del Fondo Indígena?, que se haga la obra, que la empresa termine la obra. No necesitamos coliseos cerrados, porque están en juicio y no necesitamos proyectos de apoyo a los municipios porque hay un juez o un fiscal que no está dando soluciones estructurales”, señaló la autoridad.