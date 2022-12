El Gobierno de Arce enumera 8 “mentiras” del evismo; se cumple un año desde la desaparición de Daylín sin avances en la investigación; y Gobierno y Policía lleva media año permitiendo el funcionamiento de mercado ilegal de coca. Le presentamos algunas de las noticias más relevantes a esta hora:

- Gobierno enumera 8 “mentiras” del evismo y llama a evitar una fractura

A través de un comunicado, el gobierno de Luis Arce enumeró ayer las ocho “mentiras” que fueron lanzadas desde el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS). Reconoció que hay “tensiones” en su agrupación política y llama a la militancia a “reflexionar” para evitar fracturas que podrían debilitar el proceso de cambio.

- Un año sin Daylín: fiscales, policías y el Gobierno, cuestionados y sin respuesta

Cuando se cumple un año del rapto de la bebé Daylín, la Fiscalía y la Policía no tienen rastro de la niña ni de su raptora. El abogado de los padres de la bebé, Abel Loma, denunció que la investigación no tiene rumbo y que, en lugar de avanzar en la identificación de la captora se pretende desacreditar a Gregoria, la madre que no pierde la esperanza de recuperar a su hija.

- Unitas: “La gente ya reclama mucho más las restricciones, atropellos y obstáculos”

La red Unitas, que agrupa a 22 organizaciones de la sociedad civil, ha realizado este mes un foro político con alrededor de 200 personas de diversas organizaciones de todo el país. La directora Unitas, Susana Eróstegui, a la luz de ese foro y del monitoreo que realiza su organización, habla del debilitamiento de derechos como la libre asociación, el derecho a la protesta y la libertad de expresión, lo que pasa por una acción política que coopta organizaciones, restringe libertades y polariza a la sociedad.

- Morales: Quienes no son radicales son “vendepatrias”

El jefe del MAS Evo Morales acusó ayer de ser “vendepatrias” a quienes no son “radicales”. Sucedió en el acto que se realizó en Sacaba para celebrar los 17 años de su primera victoria en las urnas, un acto al que no asistieron el presidente Luis Arce ni el vicepresidente David Choquehuanca.

- Coca: mercado ilegal de Alanez cumple 6 meses

El mercado ilegal de coca del dirigente afín al MAS Arnold Alanez cumple seis meses de funcionamiento esta semana. Pese a que tanto el Ministerio de Desarrollo y Tierras, como la Alcaldía de La Paz y los cocaleros de los Yungas reconocieron que es un predio ilegal, el Ministerio de Gobierno y la Policía permiten su funcionamiento.

- Van tras los narcos colombianos de la muerte de Huayhua

La Fiscalía va tras la pista de un grupo de colombianos señalados por el asesinato del sargento Wálter Huayhua Yujra, durante la intervención a una pista clandestina de narcotraficantes en el Parque Noel Kempff Mercado, en Santa Cruz. La Policía halló celulares en el lugar y serán sometidos a pericias.

- La vida de los Wolff permanece unida por el amor a una caprichosa

Quique y Pedro Wolff fueron los encargados de transmitir el Mundial por televisión abierta. Los argentinos son un referente del periodismo deportivo mundial. Hablan de su pasión por el periodismo y el fútbol.