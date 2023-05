El 57,7% de los consultados cree que habrá una devaluación de la moneda nacional, pero, por otro lado, un 50,7% aún prefiere ahorrar en bolivianos, según revela la última encuesta de Cultura Interactiva para Página Siete.

La consulta se realizó del 8 al 16 de mayo de este año a una población de al menos 18 años, residente en hogares particulares, con acceso a internet desde una PC del hogar o teléfono móvil vía online.

Se les preguntó sobre las expectativas de devaluación del boliviano: ¿Cree que el Boliviano se devaluará? Un 57% respondió de manera afirmativa.

Un 25,5% de los encuestados señaló que Sí en el corto plazo; un 19,4% sostuvo que Sí en el mediano plazo y un 12,8% piensa que Sí en el largo plazo. Un 27,5% cree que no se devaluará y 14,8% no sabe o no responde.

En una encuesta de diciembre la expectativa de devaluación era de sólo un 45,5%, un 36,2% señalaba que no habrá esa medida.

Moneda de ahorro

¿En qué moneda preferiría ahorrar actualmente? fue la otra interrogante de la encuesta y un 50,7% de las personas consultadas respondió que opta por bolivianos, mientras que un 34,9% señaló que en dólares.

Un 5,9% opinó que en ninguna de las dos monedas y un 8,5% no sabe o no contestó.

La otra de las consultas fue sobre la escasez de dólares que enfrenta el país.

¿Por qué cree usted que hay escasez de dólares?

Un 33,1% cree que este problema ocurre por la mala gestión económica del Gobierno.

Un 16,4% cree que es por la desinformación generada en redes sociales y un 15,7% porque se acabaron las reservas de divisas o dólares en el Banco Central de Bolivia (BCB).

Un 8,2% opinó que la escasez se dólares obedece a la subvención de la gasolina y diésel que consumen las reservas o dólares en el BCB. Un 7,3% piensa que es porque el Gobierno aplicó un tipo de cambio diferenciado para los exportadores.

Sólo un 6,4% piensa que el problema es porque hay especuladores y no cree que exista escasez de la divisa norteamericana en el país. El 1,3% de los encuestados cree que los bancos no quieren entregar dólares y un 11,6% no sabe o no responde.

El pasado 11 de abril, el presidente Luis Arce aseguró que la economía boliviana está estable, por lo que no hay necesidad de tocar el tipo de cambio.

“Somos la economía más estable, el sistema financiero está totalmente estable, los indicadores financieros de solvencia, de liquidez que tiene el sistema financiero son buenos, no hay duda al respecto, por eso la estabilidad de nuestra moneda. Por lo tanto, aquí claramente hay que decirlo una y 10 veces, no hay necesidad de ninguna depreciación de la moneda nacional. No hay devaluación”, señaló en entrevista en Cadena A.

El 2 de noviembre de 2011, el tipo de cambio pasó de 6,97 a 6,96 venta y de 6,87 a 6,86 la compra por dólar y desde entonces no hubo movimiento.