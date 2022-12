A través de sus exministros Roberto Aguilar y Teresa Morales y un comunicado oficial, el ala dura del MAS cerró filas ayer en defensa del expresidente Evo Morales y arremetió contra el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, luego de que éste respondiera con ironía al exmandatario diciendo que es la primera vez que escucha que “los petardos son un indicador económico de la realidad”.

“Lo que sí queremos dejar sentado, como académicos, es que él (Montenegro) ha utilizado una respuesta errónea tratando de ser soberbio académicamente, tratando de despreciar una percepción emitida por el hermano Evo Morales y traducida obviamente después en un tono burlón”, señaló en conferencia de prensa Aguilar, exministro de Educación de la gestión de Morales, acompañado de la exministra de Desarrollo Productivo Teresa Morales.

El domingo, Evo Morales afirmó que Bolivia no pasa por una buena situación económica, pese a los informes que da el ministro Marcelo Montenegro y luego para justificar su apreciación citó una charla con vecinos que, de acuerdo al exmandatario, le dijeron que pasaron la Navidad con tristeza, porque no hay movimiento económico y no hay doble aguinaldo. “Antes hacíamos una cosita, se esperaba con petardos, Navidad y Año Nuevo, ahora ni petardo”, dijo Morales citando a un vecino sobre la apreciación que presuntamente tienen algunos pobladores sobre la economía.

“Ahora ni petardos. Yo dormí en Villa Tunari y no he escuchado ningún petardo”, enfatizó el exmandatario.

Ante ello, el ministro Montenegro apeló a la ironía para responder al expresidente. “(Por primera vez) en mi trayectoria como economista escucho que los petardos son un indicador económico de la realidad. Académicamente, los economistas vemos indicadores objetivos como la producción y la caída del desempleo, que hay en este momento”, enfatizó Montenegro ayer ante los periodistas en la ciudad de La Paz.

Perciben soberbia

Los exministros Aguilar y Morales interpretaron las afirmaciones de Montenegro como una muestra de “soberbia académica” y le pidieron tener humildad porque, según las exautoridades, la situación económica del país también se debe percibir a través de los indicadores de percepción y expectativa de la población.

“La sencillez y la humildad deben ser características del funcionamiento de la estructura de Gobierno del MAS-IPSP y obviamente recuperar el marco de que no es la burla la respuesta a un elemento tan importante como es el de hacer seguimiento a la economía”, precisó Aguilar, quien fue ministro de Educación de Evo Morales desde 2008 hasta 2019, por 12 años.

Por su lado, la exministra Morales percibió “mala fe” en la respuesta de Montenegro al expresidente Morales.

“Esos comentarios (de Evo Morales) los ha hecho conocer a propósito de que la gente no estaba animada (por la situación económica del país), ha dicho que no ha habido tantos petardos este fin de año y ese comentario es el que ha merecido una respuesta de mala fe, un comentario como si fuera con saña y mal hecho”, insistió la exministra en la conferencia de ayer.

El MAS emitió un comunicado

El Movimiento Al Socialismo (MAS) emitió ayer un comunicado oficial en el que rechaza las apreciaciones del ministro Montenegro contra el expresidente Morales y además exigen al Gobierno informar con “responsabilidad”, sobre la situación económica de Bolivia.

“El MAS rechaza las tergiversaciones y ataques del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, en contra del hermano, compañero y expresidente de Bolivia y del MAS Evo Morales y exige al gobierno informar con responsabilidad acerca de la situación económica del país”, dice en su primera parte el comunicado.

Añade que Montenegro “intenta ridiculizar las expresiones del hermano Evo Morales al subrayar su condición de ‘economista’”.

El comunicado recordó a Montenegro que el Modelo Económico Social Comunitario “impulsado por el MAS no se desarrolló en los años del gobierno de Luis Arce, sino que fue una construcción de los 14 años en el que Morales fue el presidente del país”.