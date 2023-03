Diputados y senadores del MAS y CC que representan al municipio de El Alto deben tener un rol protagónico en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y desde allí apuntalar leyes a favor de esa ciudad, opinan exdirigentes, vecinos, activistas y autoridades. Elena Pachacute, diputada de CC, revela que no hay unidad entre legisladores y que tampoco “existe una brigada alteña”.

“Simplemente levantan y bajan la mano. Hay que ser realistas en eso, no han proyectado ni una ley para la ciudad de El Alto, no hay iniciativas para proyectos macro, solo cobran su sueldo y levantan la mano”, afirma Guadalupe Daza, activista social en esa urbe. Esa ciudad tiene 16 legisladores, entre uninominales y plurinominales titulares y suplentes, 14 son por parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) y dos de Comunidad Ciudadana (CC).

Para el vocero de la Alcaldía de El Alto, Elvin Linares, a excepción de la senadora Virginia Velasco, que acompaña a las autoridades municipales, el aporte del resto de los legisladores “es incipiente” y que además se desconoce a dónde van en su semana de gestión territorial.

“El haber tenido legisladores elegidos en la gestión del expresidente Evo Morales y ahora con Luis Arce no ha tenido réditos (para esa ciudad) en tanto y en cuanto son muy raros aquellos que vuelven a la ciudad permanentemente en su semana de gestión territorial para coordinar, informar, evaluar o proyectar normas”, describe Linares, para quien sería vital que los legisladores caminen del brazo con la Alcaldía para temas como la seguridad ciudadana.

“No fiscalizan, no legislan”

Roberto De la Cruz, exejecutivo de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto durante la Guerra del Gas en 2003, afirma que los asambleístas nacionales alteños están divididos.

“El rol que juegan nuestros legisladores es muy triste, porque primero que no gestionan, no legislan y no fiscalizan, solo se dedican una parte a defender el autoritarismo de Evo Morales y la otra parte que intenta congraciarse con la ciudad, pero en los hechos aquello no existe”, detalla el exsindicalista.

Los legisladores

Página Siete llamó a los diputados del MAS Renán Cabezas y Juanito Angulo para conocer sus posiciones respecto a estos temas, pero no respondieron, pese a los varios intentos de este medio.

Quien sí atendió el requerimiento periodístico fue la diputada de CC Elena Pachacute, para quien uno de los principales problemas es que “no existe una brigada alteña” que aglutine a los legisladores oficialistas y opositores.

“La ciudad de El Alto está muy dividida por partidos tradicionales como es el MAS. Nosotros como bancada de Comunidad Ciudadana nos reunimos, pero no hemos recibido ninguna invitación (del MAS), lamentablemente no existe la brigada alteña”, precisó Pachacute que, según ella, presentó un proyecto de ley para que los cholets sean reconocidos a través de una ley como arquitectura neoandina, además de una norma para la seguridad ciudadana. El otro diputado nacional de CC es Porfirio Menacho.

Informe anual al pueblo

Daza y De la Cruz creen que los legisladores alteños deben dar un informe anual, cada 6 de marzo, sobre las normas que impulsan en la ALP a favor del municipio de El Alto.

“Tienen la obligación de dar un informe minucioso sobre su actividad legislativa, porque se deben al pueblo de El Alto”, opina Daza.

El historiador alteño Jhonny Fernández sostiene que el control social a través de las organizaciones sociales debe hacer la fiscalización y seguimiento a la tarea de los legisladores alteños. “En el pasado tuvimos senadores que ni la población conocía, por eso es importante el control social”, puntualiza.

División de organizaciones

De la Cruz apunta a la división como uno de los peores males que también afectó a las organizaciones sociales, como la Federación de Juntas Vecinales y también en la COR, algo que atribuye al MAS y la sentencia de reelección indefinida.

“Antes de ser dirigente alteño era un honor, porque inspirábamos respeto y las autoridades nos tenían miedo. Así logramos reivindicaciones como la ley para que El Alto sea ciudad, pero en los últimos 14 años el MAS ha coadyuvado a que algunos dirigentes se eternicen o tengamos más de una organización”, complementa De la Cruz.

El exdirectivo cree que la sentencia constitucional de la reelección indefinida, que los magistrados autorizaron para que Evo Morales se repostule en 2017, también repercutió en las organizaciones sociales alteñas, donde sus dirigentes asumieron la reelección como una norma.

Fernández señala que el rol de los legisladores no sólo termina en lograr que una sesión de la ALP se realice en esa ciudad, sino en ir más allá con proyectos de ley para mejorar el bienestar social, la seguridad ciudadana y el incentivo a los emprendimientos económicos, uno de los pilares de la economía alteña.